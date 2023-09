Lazio salvata dall’impresa di Provedel | 1-1 con l’Atletico

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) “Se voi attaccanti non siete capaci di segnare, ci penso io, vi faccio vedere come si fa” deve aver pensatonell’ultimo minuto della partita di Champions League all’Olimpico. Ha lasciato la sua porta incustodita, tanto quelli delerano sicuri di aver vinto e si erano rintanati tutti davanti alla loro, convinti che oggi Immobile e gli altri non avrebbero mai osato impensierire Oblak. Detto fatto, il portierone dellas’è infilato lì davanti e ha sùbito spedito alle spalle di Oblak il pallone che transitava tranquillo sopra la sua testa. Un gol da grande attaccante, da perfetto opportunista, uno che non si lascia sfuggire le occasioni, specialmente quando si tratta di salvare una partita da una sconfitta che, fino a quel momento, appariva sicura. Sul pareggio non ci sperava più nessuno, nemmeno Sarri, ...