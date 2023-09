Lazio | Provedel | «Non mi rendo ancora conto di quel che ho fatto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 settembre 2023) Ivan, portiere della, ha parlato dopo il pareggio ed il gol segnato contro l’Atletico Madrid Ivan, portiere della, ha parlato a Sky Sport dopo il clamoroso gol contro l’Atletico Madrid. PAROLE – «In realtà c’era tanta confusione, però mi avevano detto quanto mancava. Di lì a poco avrebbe fischiato la fine e sono andato. Pensodi non rendermidel gol, lo farò più avanti. Il calcio è rapido e veloce nelle belle e nelle brutte cose. Stasera me la godo, non abbiamo vinto stasera e dobbiamo farlo sabato in campionato. Per fare una battuta posso dire che ho studiato Immobile. Luis Alberto di solito tira sul secondo, era l’unico spazio vuoto e sono andato lì».