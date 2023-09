Lazio | Luis Alberto | 'Pareggio che vale una vittoria Il gol di Provedel? Mi conosce bene'

(Di martedì 19 settembre 2023), centrocampista della, ha parlato a Sky Sport dopo ilcon l'Atletico Madrid nell'esordio in Champions League:...

Curiosità: Luis Alberto Romero Alconchel, meglio noto come Luis Alberto (San José del Valle, 28 settembre 1992), è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio.

L'estremo difensore dellava a segno allo scadere e firma il gol de l'1 - 1 nel match di ... Nella storia del calcio ci sono le eccezioni delle eccezioni: JoséChilavert e Rogerio Ceni, da ...Speravo andasse lì il pallone diAlberto, è andata bene. Non c'è una classifica di gol, anche l'altro segnato è stato importante. Entrambi hanno un grande significato per me".

Lazio, Luis Alberto: 'Io un leader No, c'è Immobile. Sul rinnovo e il Cadice...' Calciomercato.com

Lazio, Luis Alberto: «Abbiamo preso gol da quarta categoria. Il rinnovo Non so se finirò qui, vorrei chiudere ilmessaggero.it

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con l'Atletico Madrid nell'esordio in Champions League: "Credo che il pareggio valga quanto una vittoria. Penso che ab ...(Adnkronos) – Ivan Provedel da portiere a bomber. L’estremo difensore della Lazio va a segno allo scadere e firma il gol de l’1-1 nel match di Champions League che i biancocelesti pareggiano contro l’ ...