Lazio | il pareggio è giusto e vale come una vittoria Sarri ringrazi l'arbitro | Provedel e il difensivismo di Simeone

(Di martedì 19 settembre 2023)salva,trionfa. Il primo punto in Champions League della(1-1 con l’Atletico Madrid) è nel segno del portiere...

Curiosità: La Società Sportiva Lazio, meglio nota come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio, è una società polisportiva italiana di Roma, nota soprattutto per la sua sezione calcistica.

Commenta per primo Diego Simeone , allenatore dell' Atletico Madrid, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida pareggiata contro la. Ecco le sue parole.- 'Abbiamo fatto una buona partita. Loro hanno giocato meglio con la palla, non hanno avuto tante situazioni da rete e non potevamo fare il nostro gioco. Dopo il ...Parola di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, nella conferenza stampa dopo ilcontro lanella prima giornata di Champions League. "L'accoglienza che mi ha riservato l'...

Non abbiamo avuto l'incisività di chiudere la partita, il finale della Lazio è stata una apoteosi". Parola di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, nella conferenza stampa dopo il pareggio ...Prima giornata di Champions League: Provedel salva la Lazio in extremis, il Milan sprecone contro il Newcastle, ora tocca a Inter e Napoli ...