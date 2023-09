Lazio | Di Canio ‘striglia’ la squadra | “Atteggiamenti da bar di alcuni…”

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) L’ex capitano e simbolo della, Paolo Di, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Il Messaggero” in cui ha espresso il proprio pensiero Ancora poche ore e lapotrà dire di essere ritornata, ufficialmente, a giocare un match di Champions League. Allo stadio ‘Olimpico’ arriva, però, uno di quegli avversari che è un vero e proprio “must” della massima competizione europea. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid dell’ex, Diego Pablo Simeone. Il tecnico, ovviamente, non intende concedere alcun tipo di regalo ai biancocelesti e vuole andare via dalla Capitale con il bottino pieno. Paolo Di(Ansa Foto) Notizie.comAffronterà i biancocelesti reduci dall’ennesima sconfitta in campionato (tre ko su quattro fino ad ora). In molti si aspettano una pronta risposta da parte della ...