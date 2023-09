Lazio | Di Canio | “Sarri è un grande maestro | ma non un motivatore”

(Di martedì 19 settembre 2023) Intervistato da Il Messaggero, l’exPaolo Diha parlato della sua squadra, analizzando l’esordio in Champions League contro l’Atletico Madrid ormai alle porte. “Sarà una sfida tosta ma aperta, lane ha combinate di tutti i colori a Torino, ma l’Atletico ha forse fatto anche peggio a Valencia. Ci sono giocatori di esperienza come Azpilicueta, Morata, Griezmann e Savic, ma con Witsel come centrale potrebbe soffrire molto perché è troppo lento e si espone alle imbucate“. Non sono mancate però delle critiche alla formazione biancoceleste da parte di Di: “Purtroppo sono emersi tutti i difetti che solo la bravura diaveva coperto con il suo lavoro, riuscendo ad ottenere il massimo da una squadra che valeva molto meno e pure senza campioni“. Sempre su, ...

Curiosità: Paolo Di Canio (Roma, 9 luglio 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.

Commenta per primo Duro attacco di Paolo Dialla. L'ex attaccante biancoceleste in un'intervista al Messaggero ha detto la sua sui perché della partenza stentata della squadra di Sarri in questa stagione: 'Sono emersi tutti i ...... gli spagnoli del coach argentino Diego Simeone (ex centrocampista della, 90 partite, 4 ... il club che per cinque anni ha avuto nel cuore l'estroso Paolo Di. La Fiorentina esordirà in ...

Paolo Di Canio: «Lazio, sveglia o così affondi: Sarri deve dare la scossa. Garcia sta smontando il Napoli. Luk ilmessaggero.it

Di Canio sulla Lazio: "Con l'Atletico sfida tosta, difficile che arrivi di nuovo seconda in campionato" TUTTO mercato WEB

Paolo Di Canio ha parlato così a Il Messaggero di Matteo Guendouzi, ultimo colpo del calciomercato Lazio. GUENDOUZI – Un fenomeno all’Arsenal, al debutto, ma se vi aspettate un Gattuso allora ...A poche ore dal debutto in Champions League contro il Newcastle, certe dichiarazioni non risparmiano affatto il Milan.