Lautaro | «Rinnovo? Non si sa | al momento sono felce all’Inter»

(Di martedì 19 settembre 2023)Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato del suo rapporto con il club nerazzurro. Tutti i dettagliMartinez, attaccante argentino dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Real Sociedad. LE PAROLE – «Il rapporto con la squadra è sempre il solito, ho cercato sin dal primo giorno di dare una mano, a tutti i miei compagni, sia giovani che esperti. La fascia mi rende contento, è un motivo di orgoglio e di soddisfazione.contento di questa fascia.e futuro? Non si sa mai a questo mondo, oggi ti posso dire chefelicissimo di essere, di portare la fascia di capitano, di difendere i colori e i tifosi. Penso al, è sempre stato questo il mio pensiero,...

Curiosità: Lautaro Javier Martínez (Bahía Blanca, 22 agosto 1997) è un calciatore argentino, attaccante dell'Inter, di cui è capitano, e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021.

