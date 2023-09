Lautaro Martinez | conto in Champions League da riaprire con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 settembre 2023) Domani seraguideràda capitano contro la Real Sociedad, nell’esordio della2023/24. Per l’attaccante si riapre ilnella massima manifestazione europea, con ben due classifiche da scalare. RIPARTIRE DALLA NORMA – Alle 21 di domanitornerà a giocare indopo la finale di Istanbul. E contro la Real Sociedad il capitano dei nerazzurri sarà. Che ritrova la fascia in Europa dopo la doppia semifinale dell’edizione scorsa contro il Milan. In cui proprio il numero 10, nella gara di ritorno, firmò il gol decisivo per l’accesso alla finale. E proprio da quella rete ripartirà domani...