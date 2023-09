L' Australia | El Nino è nel Pacifico Prepariamoci a incendi e siccità

Curiosità: El Niño-Oscillazione Meridionale (conosciuto anche con la sigla ENSO - El Niño-Southern Oscillation) è un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale (America Latina) nei mesi di dicembre e gennaio in media ogni cinque anni, con un periodo statisticamente variabile fra i tre e i sette anni.

Sydney matched its September maximum temperature record of 34.6 degrees Celsius (94.3 degrees Fahrenheit ) on Tuesday.Australia’s weather bureau confirmed on Tuesday that an El Nino weather pattern is underway, bringing hot and dry conditions that risk a severe wildfire season and drought. The announcement, which ...