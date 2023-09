Lampedusa | Musk attacca Soros | c’è lui dietro gli sbarchi | vuole distruggere la civiltà occidentale

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 settembre 2023) Elontorna adre George, accusando la fondazione del filantropo americano di “volere niente di meno della distruzione della”. Il commento del magnate, numero 1 di X, appare in un post del suo social in risposta al post di un utente sui massicci arrivi di migranti a, in cui si parla di “invasione guidata da George“. L’attacco di, fa notare il Guardian, è partito alla vigilia dell’incontro che il patron della Tesla avrà oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Secondo quanto scriveva nei giorni scorsi il Washington Post, l’incontro è stato organizzato anche per smentire le accuse di antisemitismo che hanno colpitoper i suoi attacchi a ...