Lampedusa Bimbo trovato abbandonato nel deserto | salvato da un migrante in viaggio per l’Italia

(Di martedì 19 settembre 2023) “L’ho portato con me e abbiamo fatto ilinsieme…” così incomincia il racconto di un giovane nordafricano che, durante il suoversohaunsolo nele l’ha portato con sé. Ildi circa tre anni, non è stato ancora identificato, non si conosce il suo nome né la sua nazionalità e per ora, è all’hotspot di contrada Imbriacola, nella sezione per i bambini e le madri sole. Di lui si stanno occupando amorevolmente i i volontari della Croce Rossa e Save the Children che con l’aiuto di psicologi e psichiatri tentano di farlo raccontare qualcosa circa la sua vita. Il giovanearrivato acon il, sostiene che con lui non abbia mai parlato e che si è ...

Mediterranea Saving Humans APS è una «piattaforma di realtà della società civile» e «azione non governativa». È stata fondata per monitorare la situazione nel Mediterraneo e per salvare le persone che vi si trovassero in difficoltà dopo che la maggior parte delle altre ONG non erano più in condizione di agire a causa degli ostacoli legali posti dalle autorità italiane nel 2018. A tal fine, il gruppo gestisce le navi Mare Jonio e Alex sotto bandiera italiana. Il progetto si avvale anche della collaborazione dell'associazione tedesca Sea-Watch e di quella spagnola Proactiva Open Arms.

Non è ancora chiaro il passato delma aè già scattata la gara di solidarietà per prenderlo in affido, almeno sino al momento in cui verrà ufficialmente formalizzata l'adozione. ...Leggi Anchedi 3 anni trovato nel deserto da un altro migrante e sbarcato sull'isola: è gara per l'affido Leggi Anche Ue prende tempo sui migranti, Salvini attacca: 'Sbarchi sono ...

L'isola continua a vivere le contraddizioni di problemi che durano da decenni, ma non si spegne l'umanità degli abitanti che chiedono impegni concreti. Dopo il passaggio di Meloni e von der Leyen, l'a ...