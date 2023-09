La vera contraddizione è quella tra le due anime della Meloni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 settembre 2023) Si è parlato molto dello spettacolo contraddittorio offerto dal governo in questi giorni: nelle stesse ore in cui Matteo Salvini accoglieva Marine Le Pen sul pratone di Pontida, Giorgiavolava a Lampedusa insieme a Ursula Von der Leyen. Un fatto che non poteva passare inosservato, e infatti è stato variamente analizzato e commentato, come segnale inequivocabile di una crescente divaricazione tra Lega e Fratelli d’Italia, nonché tra i rispettivi leader, in una competizione inevitabilmente destinata a inasprirsi con l’avvicinarsi delle elezioni europee. Ma latra la posizione di Salvini, abbracciato all’esponente più rappresentativadestra antieuropeista, contrarissima a qualunque forma di solidarietà europea sui migranti, e la posizione di, al fiancopresidente ...