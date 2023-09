La tela è possibile Fine della guerra | clamorosa indiscrezione di Paolo Mieli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) La mediazione tra Russia e Ucraina potrebbe essere vicina. A rendere ottimisti le parole di Sergej Lavrov. Come ricordato da, il ministro degli Esteri russo ha ammesso che il presidenteConferenza episcopale italiana tornerà "presto" a Mosca. Un segnale - lo definisce la firma del CorriereSera - "per chi spera in una sorpresa positiva nellad'Ucraina. Lo stesso quotidianoCei, Avvenire, si è sbilanciato scrivendo che "ladi pace che il cardinale Matteo Zuppi sta pazientemente tessendo da più di due mesi a questa parte comincia a dare i propri frutti". La palla dunque passa al Cremlino. La prima avvisaglia di un qualche interesse di Putin per la pace, prosegue, "deve essere la riconsegna a Kiev dei ...