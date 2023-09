La scrittura dei medici

(Di martedì 19 settembre 2023) Una delle domande che mi sono sempre posta è: perché iscrivono così male?Sono dalla mia dottoressa che, a guardarla bene, sembra più una di quelle motocicliste supersexy che la domenica se ne vanno sugli Appennini a percorrere le lunghissime lingue d’asfalto – intatto – che abbracciano le pareti delle montagne come pitoni, e mi sono soffermata sulla sua calligrafia. Illeggibile. Da una ragazza giovane e moderna ti aspetteresti una calligrafia tondeggiante come un muffin, magari anche con i cuoricini al posto dei puntini sulle i. Invece no. Una calligrafia scheletrica, spigolosa, inclinata verso sinistra e senza neanche puntini sulle i.Ma non era la personalità a definire la calligrafia e viceversa? Qui invece sembra che sia il lavoro a sindacare su come debba scrivere. «Allora vai in farmacia e prendi il Prosenol 300. Una prima di pranzo e un’altra prima di ...

Curiosità: La scrittura è la fissazione di uno o più segni linguistici in una forma esterna più o meno durevole.

SILVIA CIPOLLI Psicologa, ha un master in Scrittura Terapeutica, utilizza tecniche espressive e creatività all'interno dei percorsi di sostegno psicologico. E' in formazione come Arteterapeuta e sogna ...