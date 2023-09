La riforma del Patto di stabilità arriverà entro l’anno e Giorgetti lancia l’allarme | “Per l’Italia è impossibile rispettare le regole”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 settembre 2023) La speranza di un rinvio del nuovodisembra sfumare.dovrà fare i conti con lefiscali Ue: meno stringenti di quelle precedenti, è vero, ma di certo restrittive rispetto alle speranze del governo in vista della manovra. E se non si decidesse di scorporare gli investimenti persarebbe “” le. A confermare che un accordo sul nuovodisi raggiungeràè il ministro dell’Economia, Giancarlo. “Se non a ottobre, a Natale”, assicura. Per il ministro dell’Economia “è un momento decisivo”, siamo di fronte a un “crocevia storico per la nuova governance economica Ue che a ...