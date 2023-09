La richiesta di Grecia infastidisce Angelica accusata di razzismo | ecco cosa è successo al Grande Fratello – VIDEO

(Di martedì 19 settembre 2023)Baraldi nel mirino dei social per via di una frase nei confronti diColmenares durante la spesa settimanale nella Casa del? Scopriamolo insieme!rifiuta unadie scoppia il caos: “Questo è!” I concorrenti delquesta mattina si sono riuniti per organizzare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Curiosità: Le isole greche ricoprono un quinto della superficie del territorio della Grecia, pari a 25.000 km², e la maggior parte delle isole si trovano nel mar Egeo. Il loro numero supera, comprendendo le isolette, gli isolotti minori e gli scogli, le 6.000 unità; di queste solamente 227 sono abitate.

Come mostrato in un video su X, Angelica ha avuto qualcosa da ridire ain seguito ad unasul cibo. A quanto pare, l'attrice venezuelana avrebbe chiesto di comprare qualche barattolo ...Unache Angelica non ha gradito molto, spiegando alquanto stizzita: 'mi dispiace ma in Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiaiate. Non c'è'. Ebbene, queste parole pronunciate ...

Angelica Baraldi no a una richiesta di Grecia: "Qua in Italia non si mangia" Biccy

Angelica rifiuta una richiesta di Grecia ed i social attaccano: "Razzista!" Blog Tivvù

Angelica Baraldi rifiuta una richiesta di Grecia Colmenares e scoppia il caos fuori dalla Casa del Grande Fratello: “Questo è razzismo!”.Durante il momento della spesa settimanale, Grecia Colmenares ha chiesto se potevano comprarle la gelatina ma Angelica ha risposto di no ...