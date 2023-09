La Polizia consegna “Il mio diario” al “Parco Verde “ di Caivano

(Di martedì 19 settembre 2023) Sarà presentata presso l’Istituto Comprensivo 3 “” la decima edizione de “Il mio”: ladi Stato le consegnerà agli alunni Domani mattina, presso l’Istituto Comprensivo 3 “” di, verrà presentata la X edizione dell’agenda scolastica “Il mio”, dedicata agli alunni delle scuole primarie e realizzata dalladi Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo dell’evento è di avvicinare gli adulti di domani alla cultura della legalità e, attraverso contenuti e un linguaggio adeguati ai giovanissimi, contribuire alla loro formazione affrontando tematiche quali salute, sport, cura dell’ambiente, ...

Curiosità: La Polizia di Stato (fino al 1981 Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di polizia italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno.

... a seguito di una articolata attività investigativa, il personale digiudiziaria del ... Nel giorno previsto per ladell'impastatrice, l'oggetto non è arrivato ed il venditore da quel ...La perfetta sinergia tra i cittadini di Cavezzo e lalocale, che si avvale di tecnologie all'avanguardia si sono rivelati un mix perfetto per recuperare due biciclette rubate. Ladei ...

La Polizia di Stato consegna l’agenda scolastica “Il mio diario” al “Parco Verde “ di Caivano NapoliToday

Vende un'impastatrice ma non la consegna all'acquirente: la Polizia ... Vivere Jesi

Grazie alla collaborazione tra i cittadini di Cavezzo e la polizia locale, due biciclette rubate sono state recuperate e restituite ai loro proprietari. La tecnologia all'avanguardia ha permesso di ri ...Auto abbandonate e rifiuti: continua la ‘battaglia’ del Comune di Montelupo Fiorentino. Si avvierà nei prossimi giorni la rimozione di rifiuti abbandonati in una zona periferica del paese. L’ordinanza ...