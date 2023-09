La piattaforma antipirateria e il nodo VPN | i casi di Google e NordVPN | amici della Lega Calcio ma tifosi di un web senza blocchi

(Di martedì 19 settembre 2023) Lache secondo ladovrebbe fermare la pirateria potrà essere aggirata con le VPN. I cloud provider all’estero non sono tenuti ad aderire., che ha partecipato al tavolo, ha uno strumento fatto apposta per saltare il blocco mentre, una delle più famose, è addirittura sponsor di una squadra di, il Parma. ...

Curiosità: Tivùsat è una piattaforma radiotelevisiva satellitare gratuita, creata nel 2009 dalla società a responsabilità limitata italiana Tivù diffusa tramite la flotta satellitare Hot Bird a 13 gradi est di Eutelsat Communications.

Esatto: lasarebbe pronta (ma è poco più di unadi ticketing), ma le procedure. tra mille criticità, sono ancora in alto mare. Agcom per velocizzare i lavori ha ...... fin dal prossimo mese di ottobre, laPiracy Shield, in grado di bloccare i segnali illegali di trasmissione degli incontri di Serie A TIM interrompendo le visioni pirata entro 30 minuti ...

Esclusivo: come funzionerà la piattaforma antipirateria di Agcom ... DDay.it

Questa settimana si decide sulla piattaforma antipirateria. Senza ... DDay.it

Secondo i colleghi di DDay, che hanno ottenuto documenti riservati a riguardo, è molto improbabile che sarà operativa già a ottobre come da piani iniziali.la piattaforma Piracy Shield. Questa è in grado di bloccare i segnali illegali di trasmissione degli incontri di Serie A interrompendo le visioni pirata entro 30 minuti dalla segnalazione. La fattiva ...