La nuova Opel Corsa si aggiudica l' Autonis Design Award

Curiosità: La Opel Automobile GmbH, conosciuta semplicemente come Opel, è una casa automobilistica tedesca, la cui sede è a Rüsselsheim am Main in Assia. Ha fatto parte, dal 1929 al 2017, del gruppo General Motors, e dal 6 marzo 2017 al 16 gennaio 2021 del gruppo francese PSA, poi fusosi in Stellantis. In passato è stata anche una casa costruttrice di macchine per cucire, biciclette e motociclette.

La Corsa si è aggiudicata il titolo di "Best New Design of 2023" grazie ai voti di oltre 14.500 lettori della rivista automobilistica tedesca auto motor und sport, ottenendo il 53,7 per ...

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) - Opel Corsa, dopo avere conquistato lo scettro di bestseller tra le utilitarie in Germania e nel Regno Unito ...Il quadriciclo elettrico ha 75 chilometri di autonomia e può essere acquistato con un click sul sito Fiat ...