La modella sorprende tutti | I medici dicevano che non avrei mai camminato né parlato

Oggi Notizie Con l'incessante brillio nei suoi occhi e un sorriso che cattura l'attenzione, Ellie Goldstein ha conquistato il mondo della moda malgrado le sfide che ha dovuto affrontare. Nata con la sindrome di Down e gravi problemi cardiaci, Ellie ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà, a prescindere da ogni previsione medica. Ellie Goldstein: Un esempio di determinazione e coraggio Ellie Goldstein ha spezzato le barriere, diventando la primacon la sindrome di Down a comparire in una campagna di Gucci e a stupire il mondo apparendo sulla copertina di Vogue Italia nel 2020. Ma non si è fermata qui, Ellie ha donato il suo volto alla prima bambola Barbie con la sindrome di Down, toccando il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La sua vita non è stata un viaggio facile. Inon avevano rilevato alcuna anomalia ...