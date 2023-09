«La mia missione è accendere i riflettori sulla pasticceria di qualità»

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 settembre 2023) «Il wow deve avere una sostanza, perché il dolce non si mangia per fame». E sostanza significa anche (e soprattutto) usare materie prime di grande, trasformandole con rispetto e senza strafare. Il tempo delle estremizzazioni è passato: «Basta monoporzioni con quindici elementi o torte con diecimila inserti. Bisogna fare meno e bene, con raziocinio». Anche i dolci piacioni possono essere concettuali, nel senso di ragionati, progettati in coerenza con il contesto in cui si opera e con le proprie capacità, così da scongiurare l’effetto “vorrei ma non posso”. Sono questi gli insegnamenti che Tommaso Foglia – talentuoso pastry chef nonché giudice di “Bake Off Italia” e “Cake Star” – si sta impegnando a comunicare con la sua attività di consulente e formatore, anche indi membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Cast di Bake Off ...