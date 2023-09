“La mia gamba amputata” Il dramma della famosa a Unomattina | “Quell’incidente in moto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) Aildell’influencer Nina Sophie Rima. La donna, che su Instagram ha più di 120mila follower e condivide numerosi momentisua vita privata, ha spiegato cosa le è successo quando aveva 17 anni. Era il 21 aprile del 2017 e Nina stava tornando a casa con il suo fidanzato. I due, che stavano insieme da poco, erano inrino. Improvvisamente si è verificato un incidente tra duee nella carambola la giovane ha avuto la peggio. “È stato un incidente tosto che mi ha cambiato la vita – ha spiegato Nina Sophie Rima. Il suo racconto non è adatto a chi si impressiona facilmente: “Il dolore era troppo forte per permettermi di lasciarmi andare, quindi era meglio rimanere lucidi e svegli aspettando qualcuno. Fortunatamente è andato tutto per il meglio, sono stata seguita dalla ...