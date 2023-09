La mamma della piccola Diana | morta di stenti | “Pensavo che i biberon bastassero”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 settembre 2023) “Sì, l’ho lasciata sola – ha ammesso -. Pochissime volte, non ricordo quante. Andavo via e di solito l’indomani tornavo subito a casa. Le lasciavo duedi latte, due bottigliette di acqua e una di ‘teuccio’. Ero preoccupata, avevo paura di molte cose, che riuscisse a bere il latte.bastasse “. Sono le parole pronunciate da Alessia Pifferi davanti alla Corte d’Assise di Milano, nel processo in cui è imputata per l’omicidio volontario aggravatofigliadi soli 18 mesi,didopo essere stata abbandonata da sola a casa per sei giorni. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Francesco De Tommasi, la 37enne ha spiegato di avere già lasciata sola laaltre volte prima di quella fatale. “Quando rientravo di solito era ...