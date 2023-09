La lotta al cancro al seno “sfila” in apertura alla Milano Fashion Week

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 19 settembre 2023) Unata per la prevenzione e laalal. È questo l‘I/DEAL – Breast Cancer FundraisingShow, l’evento che il 19 settembre ha inaugurato la2023. L’evento di beneficenza ha avuto come location il Foyer dell’Aula Magna dell’Università Bocconi, e a indossare le creazioni non sono state le modelle bensì 21 donne che con questa malattia convivono o hanno adottato misure preventive. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I/Deal (@ideal mfw) Il format lanciato nel 2017 Questo tipo di format venne presentato per la prima volta nel 2017 da Cancer Culture, piattaforma multimediale che si propone di cambiare il modo di pensare alal ...