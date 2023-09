La grande scoperta di K2-18b | eclissata dall' ufologo truffatore

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 settembre 2023) Mentre i giornali di tutto il mondo, compresi i grandi quotidiani italiani, amplificavano in maniera più o meno comica l’ultimo colpo di un noto “, gli scienziati hanno potuto completare le analisi degli ultimi dati forniti dal James Webb Space Telescope (JWST) che, nella sua orbita a un milione e mezzo di chilometria Terra, ha puntato i suoi strumenti verso il pianeta extrasolare K2-18b. Questo pianeta gigante si trova a 120 anni luce da noi nella cosiddetta “zona di abitabilità”, orbitando alla giusta distanza da una stella nana; coerentemente, nel 2019, un altro potente telescopio, lo Hubble, aveva mostrato come K2-18b mostrasse segni di vapore acqueo nella sua atmosfera. In seguito a quelle misure, l’opinione corrente è che K2-18b sia un mondo esotico: un pianeta gigante, in orbita ravvicinata intorno a una ...