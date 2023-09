La Cremonese ha deciso | ufficiale il nuovo allenatore che sostituirà Ballardini

(Di martedì 19 settembre 2023) Nella giornata di ieri le strade dellae di Davidesi sono separate ufficialmente. Un brusco addio dopo appena 6 punti (e 1 sola vittoria) in 5 partite giocate nell’inizio di stagione delcampionato di Serie B. Dopo l’annuncio dell’esonero, la società grigiorossa si è messa subito alla ricerca di unprofilo che potesse guidare la squadra. Il prescelto è stato Giovanni Stroppa che ha firmato un contratto fino al 2025. Il comunicato della“U.S.comunica di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico didella prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega al club grigiorosso fino al 30 giugno 2025. Con mister Stroppa entrano a far parte dello staff grigiorosso: Andrea Guerra (vice ...

Curiosità: L'Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Cremona. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano di calcio.

