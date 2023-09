La campagna di von der Leyen e Le Pen

(Di martedì 19 settembre 2023) E se fossero Giorgia Meloni e Matteo Salvini gli utili idioti? A leggere la stampa nazionale sembra che la premier e il ministro abbiano, nello scorso fine settimana, posto l’Italia al centro dell’Unione europea. La narrazione prevalente è parzialmente credibile: Meloni così può manifestare la vicinanza dell’Unione europea a Lampedusa insieme alla presidente della Commissione Ursula von dere Salvini può sperare di recuperare consenso ingozzandosi di Prosecco e saltellando al fianco della francese Marine Le Pen. Ma è credibile anche il contrario. Ursula von derpunta al secondo mandato a Bruxelles. La leader del Front National Marine Le Pen a rovinarle la festa Laper le prossime elezioni europee è già iniziata da un pezzo e sia von dersia Le Pen hanno bisogno di mostrarsi per confermare i ...

C'è qualcosa che non torna a Bruxelles. Il socialista Josep Borrell, la popolare Ursulader Leyen, il liberale Charles Michel: nel puzzle comunitario andato in tilt sul Memorandum d'...una...... ora la teoria scricchiola e alle prime sferzate daper le Europee giunte dalla Lega si ...non garantisce il rispetto dei diritti dei migranti ma è stato firmato dal cosiddetto team Europe (...

“Se la presenza di Marine Le Pen a Pontida con Salvini ha provocato un disastro con la Francia, la visita di von der Leyen e Meloni a Lampedusa ha provocato il nulla su tutti i piani”. Così a Tagadà ( ...È iniziata la campagna per le elezioni europee. Da Budapest a Lampedusa, da Pontida a Santa Severa, il dato politico della settimana che si è appena conclusa è che le famiglie politiche europee hanno ...