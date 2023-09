La Calabria festeggia un anno di governo Meloni | un fine settimana di bilanci e di progetti futuri

(Di martedì 19 settembre 2023) Lacelebra undicon una due giorni, sabato e domenica prossimi a Rende, all’hotel San Francesco, parlando anche della Regione e delle proiezioni verso una sfida aperta verso il futuro. L’Italia dopo undie i riflessi sullail tema degli incontri. Con un accenno alle tante iniziative messe in campo dall’Esecutivo, dalla Zes per gli investimenti nel Sud alle tante altre misure che riguardano il Pnrr e i fondi di coesione.La coordinatrice regionale del partito, Wanda Ferro, che è anche sottosegretario agli interni, ha chiamato a raccolta la deputazione del partito, i consiglieri e assessori regionali, i dirigenti giovanili per un appuntamento che avrà il clou domenica mattina con l’intervento ...

Curiosità: Reggio Calabria ( AFI: ['rddo] o ['reddo]; Rìggiu in dialetto reggino; /Rìghi in greco di Calabria), nota anche come Reggio di Calabria, è un comune italiano di 170 108 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana in Calabria.

... nata nel 1973, che tra l'altro, quest'anno50 anni d'impegno per diffondere la cultura ... Pellegrino Mancini direttore del Centro regionale Trapiantie Anna Grande responsabile S. O.C'è chii propri traguardi con una torta, una bottiglia di spumante o un regalo speciale. ... lo Stretto di Messina, il braccio di mare che separa la Sicilia dallae che nasconde ...

Musica - L’Organizzazione cori Calabria festeggia trent’anni con tre concerti dell’ensemble giovanile italiano LaC news24

Nonna Rosina, la Calabria festeggia un'altra centenaria ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it

Si celebra oggi Cinquefrondi, cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, la suggestiva processione di San Rocco. L’evento religioso si svolge ogni anno il 19 settembre. Vari sono i riti che ...“Quella recita a Nebbiano”; “San Biagio e il terremoto”; “Il convegno a Reggio Calabria;“Quel giorno a L’Azione Tutte memorie che dicono: noi. Il che significa che ho incontrato sempre persone ...