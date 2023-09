Kim tornato in patria | ' aperto nuovo capitolo con la Russia'

(Di martedì 19 settembre 2023) ll leader nordcoreano Kim Jong - un è rientrato indopo aver "completato la sua visita ufficiale" in, utile ad "aprire un" nei rapporti tra i due Paesi. Il suo tour nell'...

Curiosità: Kim Jong-nam (Pyongyang, 10 maggio 1971 – Sepang, 13 febbraio 2017) è stato un politico e militare nordcoreano, figlio primogenito del leader della Corea del Nord Kim Jong-il. Fu a lungo ritenuto il possibile successore di suo padre alla guida della Repubblica Popolare Democratica di Corea, prima che cadesse in disgrazia.

ll leader nordcoreanoJong - un è rientrato in patria dopo aver "completato la sua visita ufficiale" in Russia, utile ad "aprire un nuovo capitolo" nei rapporti tra i due Paesi.a Mosca Putin,visita ancora, fra l'altro, la fregata missilistica Admiral Shaposhnikov della flotta di Mosca, all'ancora a Vladivostok, scortato dal ministro della Difesa Sergej Shoigu, ...

