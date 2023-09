Kia - EV6 | il dinamismo al servizio delle flotte

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 settembre 2023) Nella sua versione più spinta è la Kia di serie più potente della storia, capace di infiammare anche il popolo dei videogamers. Ma la EV6 sa calarsi con altrettanta agilità anche nei ruoli professionali ed è per questo che il costruttore coreano ha deciso di portarla al Fleet&Business DaY 2023, dove verrà presentata l'intera offerta di prodotti e servizi rivolti alla clientela aziendale. Alla giornata organizzata dalla nostra testata e dedicata ai fleet e mobility manager, prevista il 21 settembre alla Cantina Bellavista di Erbusco (BS) in Franciacorta, i professionistipotranno avvicinarsi e guidare questa crossover elettrica dalle linee coinvolgenti, dopo aver partecipato a spazi di approfondimento sui temi della transizione energetica, potendo entrare in contatto con Case e aziende del settore e condividendo esperienze con i colleghi ...