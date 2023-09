Karina Cascella | “Tornerei anche domani a Uomini e Donne” Poi commenta il nuovo Grande Fratello

(Di martedì 19 settembre 2023)è nata ad Aversa, è una showgirl, imprenditrice, influencer e il suo volto è noto allo showbize italiano. Deve il suo successo al ruolo di opinionista nel programma “”, da dove è partita la sua carriera televisiva. Dalla sua relazione con l'ex tronista Salvatore Angelucci ha avuto una bambina, Ginevra; successivamente si è fidanzata con Max Colombo, suo attuale compagno. Intraprendente, schietta, senza peli sulla lingua, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vederla protagonistanei salotti di Barbara D'Urso, come opinionista per discutere di gossip, attualità e non solo. Oggi noi di LiberoQuotidiano.it abbiamo scambiato due parole con lei, ecco che cosa ci svela: Salve, come sta? Settembre è considerato, a volte, un mese di ripartenza. ...

Curiosità: La terza edizione del reality show La talpa è andata in onda dal 9 ottobre al 27 novembre 2008 ogni martedì in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Paola Perego per il terzo anno consecutivo, affiancata dagli opinionisti Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo e Barbara Alberti (dalla terza puntata è stata sostituita da Raffaello Tonon) e con la partecipazione dell'inviata Paola Barale. È durata 50 giorni, ha avuto 13 concorrenti e 8 puntate e si è tenuta in Sudafrica. Il motto di questa edizione è stato A La talpa nulla è come sembra!.

L'ex opinionista ha parlato di facce di bronzo, senza vergogna non concependo la presenza di determinate persone al Lido dal momento che 'non hanno mai guardato un film e non sanno fare un ..., ex noto volto del dating show di Uomini e Donne ha voluto esprimere tutto il suo dissenso nel vedere influencer ed ex volti dei reality sfilare nel red carpet dell''80ª edizione del ...

