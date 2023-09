Karina Cascella contro i Vip che sbarcano su 0nlyFans | “Davvero osceno | messaggio pessimo per i ragazzi”

(Di martedì 19 settembre 2023), ex opinionista di Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato un’intervista a LiberoQuotidiano.it. L’influencer partenopea, allontanatasi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla gestione del suo ristorante e alle responsabilità familiari, ha ammesso che valuterebbe un ritorno in tv. Ad oggi sono super presa dalle mie attività e dalla mia famiglia. Non sto mai ferma, ho bisogno sempre di trovare nuovi stimoli. La tv è sempre stata un gioco per me, non ho mai pensato di poterne farne un lavoro; quindi, se dovesse mai arrivarmi una proposta la valuterei, certo! Ma sempre in concomitanza col mio lavoro e con il mio ristorante. L’ex opinionista di Pomeriggio 5 ha anche detto la sua sui personaggi televisivi che sono sbarcati sulla piattaforma: Assolutamente! Trovo che sia un social ...

Curiosità: La terza edizione del reality show La talpa è andata in onda dal 9 ottobre al 27 novembre 2008 ogni martedì in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Paola Perego per il terzo anno consecutivo, affiancata dagli opinionisti Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo e Barbara Alberti (dalla terza puntata è stata sostituita da Raffaello Tonon) e con la partecipazione dell'inviata Paola Barale. È durata 50 giorni, ha avuto 13 concorrenti e 8 puntate e si è tenuta in Sudafrica. Il motto di questa edizione è stato A La talpa nulla è come sembra!.

L'ex opinionista ha parlato di facce di bronzo, senza vergogna non concependo la presenza di determinate persone al Lido dal momento che 'non hanno mai guardato un film e non sanno fare un ..., ex noto volto del dating show di Uomini e Donne ha voluto esprimere tutto il suo dissenso nel vedere influencer ed ex volti dei reality sfilare nel red carpet dell''80ª edizione del ...

Karina Cascella contro i Vip che sbarcano su 0nlyFans: “Davvero osceno” Isa e Chia

"Cani e porci" sul red carpet, Karina Cascella spara a zero sugli influencer presenti alla Mostra del cinema Today.it

Prime indiscrezioni sul possibile timoniere del programma che dovrebbe essere lo storico conduttore di Sarabanda ...In una recente intervista l'ex concorrente del Gf Vip Alex Belli ha detto la sua sulla presenza degli influencer al Festival di Venezia.