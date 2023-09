Juventus | la decisione del CDA sul bilancio slitta ad ottobre

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) La nuovadeve approvare ilstagionale. La Vecchia Signora ha deciso però di rinviare ogniufficiale al prossimo mese dianche per capire come muoversi nel prossimo futuro. Con un comunicato ufficiale la società ha reso noto ladi rinviare tutto ad. Larende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, inter alia, del progetto did’esercizio e delconsolidato al 30 giugno 2023, prevista nell’intervallo temporale compreso tra il 18 e il 22 settembre 2023, si terrà nell’intervallo compreso tra il 2 e il 62023 e l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione, inter alia, del...