Juve - Lazio 3 - 1 | Vlahovic e la ' fusione' con Gatti | l' esultanza stile Dragon Ball

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo il suo primo gol, Dusanha esultato conimitando il gesto della '', celebre per il cartone animato. Poi il serbo ha partecipato anche all'di Federico ...

Curiosità: Simone Inzaghi (Piacenza, 5 aprile 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico dell'Inter.

Dopo il suo primo gol, Dusan Vlahovic ha esultato con Gatti imitando il gesto della 'fusione', celebre per il cartone animato Dragon Ball. Poi il serbo ha partecipato anche all'esultanza di Federico ...La Juventus vince 3 - 1 sulla, ma durante la partita Allegri non ha gradito alcuni errori dei suoi giocatori. Soprattutto quello di Weah che, entrato nella nbsp;ripresa, si è divorato il tap - in che avrebbe chiuso la ...

Moviola Juve Lazio, Cesari: «McKennie Immagini da 33 metri» Juventus News 24

Tacchinardi su Juve-Lazio: «I bianconeri hanno meritato di vincere perchè avevano più cattiveria» Lazio News 24

“Purtroppo sono emersi tutti i difetti che solo la bravura di Sarri aveva coperto con il suo lavoro. Mau è riuscito a ottenere il centoventi per cento da una squadra che valeva molto meno e pure senza ...Aleksandar Mitrovic, attualmente punta dell'Al-Hilal, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha parlato del suo connazionale, Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus.