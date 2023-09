Juve | Giuntoli scout di Coppe per un colpo a centrocampo | si cerca il post-Pogba

Curiosità: La Juventus Football Club (dal latino: iuventus, «gioventù»), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Alla fine laha tenuto i suoi gioielli e adesso pensa anche al rinnovo della coppia d'attacco.nelle prossime settimane incrocerà gli agenti di Vlahovic per allungare e spalmare il ...Magia diche vuole portare uno dei suoi pupilli in bianconero. Il sostituto di Pogba arriva dal Napoli Il sostituto di Pogba potrebbe arrivare dal Napoli.vorrebbe fare una magia, strappando uno dei suoi pupilli al suo ex club: non è di certo una di quelle operazioni facili, anzi, tutt'altro. E' una operazione davvero difficile, ma nel ...

Calciomercato Juve, il post Pogba Gazz: «Giuntoli li segue» Juventus News 24

Juve-Vlahovic, ritorno di fiamma. Giuntoli e Manna pensano al rinnovo. E l'agente spunta a Torino: le ultime Calciomercato.com

La Juventus brilla in questa primissima parte di campionato, gli occhi di Giuntoli sul mercato per sostituire Pogba: le mosse dei bianconeri ...Questa sera inizierà la Champions League, con la Juve costretta a guardare le altre nonostante si fosse guadagnata la partecipazione sul campo. I giocatori.