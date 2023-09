Juve-Gatti | verso il rinnovo | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 settembre 2023) Federicoha convinto lain questa sua stagione e poco più in bianconero: ora la società lavora all’accordo per ilcon ritocco Federicoha convinto lain questa sua stagione e poco più in bianconero: ora la società lavora all’accordo per ilcon ritocco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è in via di definizione l’accordo tra il giocatore e lantus per il prolungamento del contratto, spostando di un anno la data di scadenza (dunque fino al 2028) e ritoccandol’alto l’ingaggio.