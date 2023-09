Juve | cda per bilancio rinviato a ottobre

(Di martedì 19 settembre 2023) Si svolgerà tra il 2 e il 6Lantus rinvia il Consiglio di amministrazione che oggi, 19 settembre 2023, avrebbe dovuto approvare il. “ntus Football Club S.p.A. rende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, inter alia, del progetto did’esercizio e delconsolidato al 30 giugno 2023, prevista nell’intervallo temporale compreso tra il 18 e il 22 settembre 2023, si terrà nell’intervallo compreso tra il 2 e il 62023 e l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione, inter alia, deld’esercizio al 30 giugno 2023, prevista per la terza decade del mese di2023, si terrà nella terza decade del mese di novembre 2023”, rende noto il club ...

Curiosità: La Juventus Football Club (dal latino: iuventus, «gioventù»), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

