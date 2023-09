Judo | i convocati dell’Italia per il Grande Slam a Baku | 19 azzurri a caccia di punti olimpici

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) L’ottavo Granddella stagione diandrà in scena a(Azerbaijan). L’evento nella capitale andrà in scena dal 22 al 24 settembre e sarà il primo evento in cui il punteggio sarà valido al 100% alla chiusura del ranking olimpico. L’Italia punterà a essere protagonista con 19(13 donne e 6 uomini). Spiccano Francesca Milani, Odetta Giuffrida, Alice Bellandi, Fabio Basile. Di seguito iper l’evento nella capitale azera.ITALIA PERMASCHILE: Andrea Carlino (60 kg) Fabio Basile (66 kg) Elios Manzi (66 kg) Antonio Esposito (81 kg) Leonardo Casaglia (81 kg) Sylvain Lorenzo Agro (+100 kg) FEMMINILE: Francesca Milani (48 kg) Assunta Scutto (48 kg) Odette ...