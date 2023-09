Judo | al via il Grand Slam a Baku | 19 azzurri in gara

(Di martedì 19 settembre 2023) In quel disi terrà ildida venerdì 22 a domenica 24 settembre. Sarà un test importante, il primo che evento in cui il punteggio sarà valido al 100% alla chiusura del ranking olimpico. La rappresentanza italiana sarà importante con ben 19 atleti che cercheranno di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati ad inizio competizione. Questi gli atleti dell’Italia: Francesca Milani, Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida, Kenya Perna (-52 kg), Thauany David Capanni Dias, Carlotta Avanzato (-57 kg), Flavia Favorini, Nadia Simeoli (-63 kg), Martina Esposito, Irene Pedrotti (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano, Erica Simonetti (+78 kg), Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile, Elios Manzi (-66 kg), Antonio Esposito, Leonardo Casaglia (-81 kg) e Sylvain Lorenzo Agro (+100 kg). ...

Curiosità: Il judo ( judo, via della cedevolezza) adattato anche come giudo o giudò, è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale giapponese formalmente nato in Giappone con la fondazione del Kodokan da parte del professor Jigoro Kano, nel 1882. I praticanti di tale disciplina sono denominati judoka ( judoka).

