John Wick 4 | Keanu Reeves ha supplicato i produttori di ucciderlo | ma loro non l' hanno ascoltato

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 settembre 2023) La richiesta didi essere ucciso nel finale di4 è stata accolta solo in parte daidel franchise. Il produttore di, Basil Iwanyk, ha rivelato a Collider cheha implorato il team affinché il suo personaggio fosse ucciso alla fine di4, ma la sua richiesta non è stata ascoltata. "Dopo il secondo, il terzo e il quarto film, realizzare questa saga è talmente estenuante da distruggerefisicamente ed emotivamente", ha detto Iwanyk. "Alla fine dice sempre 'Non posso farlo di nuovo', e siamo d'accordo con lui. Stavolta ci ha chiesto 'Voglio essere ucciso definitivamente alla fine di questo film'". "Ma noi gli abbiamo ...