Jeremy Irons compie 75 anni | da Die Hard a Lolita | i suoi 7 migliori film

(Di martedì 19 settembre 2023) Da "Inseparabili" a "Il mistero Von Below", l'attore britco si è contraddistinto per l'enorme versatilità e la grande personalità

Curiosità: Jeremy John Irons (IPA: ['dmi 'anz]; Cowes, 19 settembre 1948) è un attore, doppiatore e attivista britannico. Ha vinto il Premio Oscar al miglior attore nel 1991 per il film Il mistero Von Bulow.

è nato il 19 settembre 1948 a Cowes, nell'Isola di Wight. A lanciare la sua carriera è stato il film 'La donna del tenente francese', con Meryl Streep, sono poi venuti successi come '...... ma in autunno, sulle reti Rai, non mancano le produzioni internazionali : su Rai 1 ci sarà House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga , Adam Driver , Al Pacino e. Rai 2 si concentra ...

Jeremy Irons fascino senza tempo Mywhere.it

19 settembre 1991, quando venne ritrovata la Mummia 'maledetta ... LA NAZIONE

Biografia di Jeremy Irons, uno dei più talentuosi attori inglesi contemporanei, protagonista teatrale e cinematografico di prima grandezza.Stasera va in onda Lolita film 1997 diretto da Adrian Lyne, opera cinematografica tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Vladimir Nabokov. La storia è ambientata nell’estate 1947 in New England.