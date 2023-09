Jenni Hermoso accusa la federazione spagnola di “intimidazioni” e “minacce” dopo le convocazioni

Curiosità: Jennifer Hermoso Fuentes (Madrid, 9 maggio 1990) è una calciatrice spagnola, centrocampista o attaccante del Pachuca e della nazionale spagnola.

Spain won the Women's World Cup in August but the four weeks since have been filled with controversy and turmoil after former president Luis Rubiales forcibly kissed midfielder. (Photo ...Il trionfo Mondiale è stato offuscato dallo scandalo del bacio senza consenso che l'ormai ex presidente della Federazione Rubiales ha dato alla calciatrice. Quest'ultima, non convocata ...

Spagna, le giocatrici insistono: “Non giochiamo”. E la nuova ct non convoca Jenni Hermoso: “È per proteggerla” la Repubblica

Rubiales, la polemica continua: l'intervento di Ceferin e l'ordinanza restrittiva sulla Hermoso Calciomercato.com

Spagna femminile, quindici su ventitré non vogliono rispondere alla convocazione, ora il governo si schiera con le calciatrici ...Il caos in casa Spagna dopo il successo nel Mondiale di calcio femminile 2023 continua a tenere banco. Una situazione difficile da gestire dopo il bacio sulla bocca durante la premiazione a Sydney del ...