Jenna Ortega | Quando vado a trovare i miei mi fanno ancora lavare i piatti

(Di martedì 19 settembre 2023), la star di Mercoledì (Wednesday), parla di come i suoi genitori la sostengono nella sua carriera, e di come allo stesso tempo la tengono con i piedi per terra.puliscea casa dei suoi genitori nonostante abbia accumulato una fortuna di 300.000 dollari a soli 20 anni grazie alla fama ottenuta con la serie targata Netflix Mercoledì (Wednesday), di cui Tim Burton ha diretto i primi episodi. L'attrice, che al momento è molto popolare ad Hollywood, ha regalato al pubblico ottime interpretazioni durante la sua carriera come quella di Ellie Alves nella serie televisiva You e recentemente quella di Tara Carpenter in Scream VI. Inoltre, Mercoledì ha superato Stranger Things nella classica delle serie più popolari su Netflix, raggiungendo fama globale. ...