Curiosità: Giuseppe Vigna, detto Bepi (Baunei, 24 luglio 1957), è un fumettista, scrittore e regista italiano.

... da Oh Happy Day ad Amazing Grace , alternati a brani gospel contemporanei,e blues, con ... Il tour natalizio nei principali teatri italiani è prodotto daPR in collaborazione con Imarts. L'...Ottavo appuntamento col "in" per sabato 9 settembre a partire dalle ore 21.00 nella splendida location dell'Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino. Un'oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido ...

Jazz in vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei campi flegrei Irpinia24

Addio ad Alessandra Vigna, aveva portato il Jazz Refound a Cella ... Il Piccolo

Un’oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di Pozzuoli.La stagione della vendemmia è il momento giusto per trascorrere qualche giorno nel verde non troppo lontano da Milano. Ecco alcuni suggerimenti ...