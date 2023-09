Italia-Thailandia oggi in tv | orario Preolimpico volley femminile | programma | tv | streaming | sestetti

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023)martedì 19 settembre (ore 14.30) si gioca, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) per fronteggiare l’insidiosa compagine asiatica nel terzo incontro del round robin. Dopo le comode vittorie ottenute nel weekend contro la Corea del Sud e la Slovenia, le azzurre inseguiranno il terzo successo. Il torneo mette in palio due pass per i Giochi. Si tratta del primo crocevia di questa kermesse, perché dall’altra parte della rete ci sarà un avversario in grado di difendere tantissimo e che è reduce dal successo nella propria rassegna continentale. Va però annotato che laha perso per 3-0 contro Germania e USA. Ormai la rincorsa ...