Italia-Thailandia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming preolimpico volley femminile 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Tutto pronto per, partita della Pool C del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver battuto Corea del Sud e Slovenia, tornano in campo per conquistare altri tre punti e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Dall’altra parte della rete c’è la compagine asiatica, reduce dalle sfide contro Germania e Stati Uniti. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.30 di martedì 19 settembre all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadel torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi di ...