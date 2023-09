Italia femminile | Spalletti | «Siate orgogliose del percorso fatto»

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di Lucianoall’in occasione dell’insediamento di Andrea Soncin come ct Il ct dell’Lucianoha voluto parlare ai canali ufficiali della federazione della nazionale, in occasione dell’insediamento di Andrea Soncin come nuovo ct. Di seguito le sue parole. «Sono un allenatore di lungo corso ho 64 anni ma frequento il calcio da oltre 70. Quando ho iniziato era quasi impossibile vedere le donne giocare, ma era anche difficile vederne sugli spalti. Ritrovarmi qui oggi a parlare con voi mi fa riflettere su quanta strada sia stata fatta in questo senso e sulche il merito sia soprattutto di atlete come voi.nee portate con voi questo orgoglio ogni volta ...

Curiosità: La nazionale di pallavolo femminile dell'Italia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Italia ed è posta sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo.

Le parole di Luciano Spalletti all'in occasione dell'insediamento di Andrea Soncin come ct Il ct dell'Luciano Spalletti ha voluto parlare ai canali ufficiali della federazione della nazionale, in ...Le pagelle dell'. ANTROPOVA 9. Devastante, sublime, inarrestabile. Kate ha sulle spalle la pressione del non dover far rimpiangere un cavallo di razza come Paola Egonu, con tutto il carico di ...

Italia Femminile, Gama torna in Nazionale e mostra la sua felicità su X Tutto Juve

Le Azzurri calano il tris di vittorei a Lodz nella Pool C del Torneo di Qualificazione Olimpica in svolgimento in Polonia ...Venerdì 22 settembre a San Gallo (Svizzera) inizierà l'avventura sulla panchina della Nazionale italiana di calcio femminile di Andrea Soncin. Dopo il fallimentare risultato ai Mondiali 2023 in Austra ...