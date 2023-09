Ita Airways | il giudice annulla il licenziamento del pilota che si addormentò sul volo New York-Roma

(Di martedì 19 settembre 2023) Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2022 il609 di Itapartito da Newe diretto a Fiumicino non ha dato segnali al centro radar di Marsiglia per dieci minuti. La mancata risposta ha dato il via all’allarme delle autorità transalpine, che hanno attivato le procedure antiterrorismo e fatto decollare due caccia per affiancare l’apparecchio. Secondo il vettore italiano però era semplicemente accaduto che i due piloti si erano addormentati in. E mentre uno dei due può dormire secondo il protocollo, l’altro deve essere per forza sveglio. Per questo Ita ha licenziato a fine maggio il comandante. Che aveva incolpato di tutto un’anomalia dei sistemi di bordo. Non rilevata, però, dagli esperti di Ita. Ma ildel lavoro diha cancellato la sanzione e disposto ...

Curiosità: Italia Trasporto Aereo S.p.A., commercialmente conosciuta come ITA Airways, è la compagnia di bandiera dell'Italia, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze; l’hub principale della compagnia è l’aeroporto di Roma-Fiumicino, mentre quello secondario è l’aeroporto di Milano-Linate.

