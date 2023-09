IT_alert | la tecnologia che invia sms in caso di emergenza ha i suoi punti deboli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) E’ stato “venduto” come l’ultimo ritrovato tecnologico, ma si basa su una soluzione che ha quasi 40 anni. Il primo SMS si racconta esser stato inoltrato nel 1984 da Matti Makkonen, ingegnere della Nokia, che – mentre si stava annoiando in pizzeria a Helsinki – venne folgorato da questa sua ispirazione hi-tech… Se quel tecnico fosse stato a tavola nei “quartieri” a Napoli probabilmente sarebbe stato ammaliato da una semplice Margherita e oggi non ci sarebbe stato nulla da raccontare… Parliamo di “IT alert”, il sistema tricolore per avvertire la popolazione indi. Non tutta la popolazione, ma solo quella che dispone di un telefono cellulare. L’iniziativa – che in barba all’insistente invito governativo ad evitare espressioni straniere non ha nemmeno potuto chiamarsi banalmente “allarme” – ha ingredienti e ricetta estremamente elementari. ...