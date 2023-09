IT-Alert | suonato l' allarme in Lombardia | Basilicata e Molise | giovedì sarà il turno del Lazio | ecco in cosa consiste

(Di martedì 19 settembre 2023) È arrivato oggi inil messaggio di IT-, il sistema dipubblico che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata...

Curiosità: Robert Hanrahan (Melbourne, 8 luglio 1969) è un chitarrista e compositore australiano, attivo in diversi gruppi australiani e italiani.

... come funziona il sistema nazionale di allarme per le emergenze La sperimentazione in Molise Alle 12 e 02 minuti, come detto, nell'ambito della sperimentazione di IT -, hanno...IT -, l'allarme èalle 12 Test in Lombardia, Basilicata e Molise. Giovedì sarà il turno del Lazio. La prima fase consisterà esclusivamente nell'invio di un 'messaggio' sui telefoni cellulari ...

IT-Alert, suonato l'allarme in Lombardia, Basilicata e Molise: giovedì sarà il turno del Lazio, ecco in cosa c ilmessaggero.it

IT-alert, non è arrivato il messaggio o non ha funzionato Ecco ... IL GIORNO

MILANO – “È andata bene, molto bene” così l’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa, commenta il test “It-alert” che oggi ha ...Martedì 19 settembre arriverà su tutti i telefonini della Lombardia un messaggio di allerta. Ma è solo un test. - Icp ...